4 receitas fit com abóbora: deixe o seu café da manhã nutritivo

A abóbora é um ingrediente versátil, nutritivo e delicioso, ideal para incluir em suas refeições.

Rica em fibras, vitaminas e minerais, a abóbora pode transformar seu café da manhã em uma refeição saudável e saborosa.

A seguir, estão quatro receitas fit com abóbora para começar o dia com energia e nutrição.

De acordo com o portal Cookpad, estes são os ingredientes necessários para fazer as receitas com abóbora:

1- Panqueca de Abóbora Fit

Ingredientes:

1/2 xícara de purê de abóbora



1 ovo



1/4 xícara de aveia em flocos finos



1 colher de sopa de mel ou adoçante natural



1/2 colher de chá de canela em pó



1/4 colher de chá de fermento em pó



1 pitada de sal



Óleo de coco para untar a frigideira

Modo de Preparo:

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.

Aqueça uma frigideira antiaderente e unte com um pouco de óleo de coco.

Despeje pequenas porções da massa na frigideira, formando panquecas.

Cozinhe por 2-3 minutos de cada lado, até dourar.

Sirva as panquecas quentes com frutas frescas ou iogurte natural.

2- Mingau de Aveia com Abóbora

Ingredientes:

1/2 xícara de aveia em flocos



1 xícara de leite vegetal (amêndoas, coco, aveia)



1/2 xícara de purê de abóbora



1 colher de chá de canela em pó



1 colher de sopa de mel ou adoçante natural



1 pitada de noz-moscada (opcional)



Sementes de chia ou linhaça para decorar

Modo de Preparo:

Em uma panela, misture a aveia e o leite vegetal.

Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até a mistura começar a engrossar.

Adicione o purê de abóbora, a canela, o mel e a noz-moscada. Mexa bem.

Cozinhe por mais alguns minutos, até atingir a consistência desejada.

Sirva o mingau quente, decorado com sementes de chia ou linhaça.

3- Smoothie de Abóbora e Banana

Ingredientes:

1/2 xícara de purê de abóbora



1 banana madura



1 xícara de leite vegetal (amêndoas, coco, aveia)



1 colher de sopa de mel ou adoçante natural



1 colher de chá de canela em pó



1/2 colher de chá de gengibre em pó (opcional)



Cubos de gelo

Modo de Preparo:

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea.

Adicione cubos de gelo e bata novamente até o smoothie ficar bem gelado.

Sirva imediatamente, decorado com uma pitada de canela.

4- Pão de Abóbora Fit na Frigideira

Ingredientes:

1/2 xícara de purê de abóbora



1 ovo



1/4 xícara de farinha de aveia



1 colher de sopa de mel ou adoçante natural



1/2 colher de chá de fermento em pó



1 pitada de sal



Óleo de coco para untar a frigideira

Modo de Preparo:

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.

Aqueça uma frigideira antiaderente e unte com um pouco de óleo de coco.

Despeje a massa na frigideira, espalhando para formar um círculo.

Cozinhe em fogo médio por 3-4 minutos de cada lado, até o pão estar dourado e cozido por dentro.

Sirva quente, com acompanhamentos como ricota, geleia sem açúcar ou frutas frescas.

