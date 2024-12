Raquel Lyra projeta 'mais entregas' nos próximos dois anos: ‘entramos em 2025 com o pé no acelerador’

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em entrevista ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, nesta sexta-feira (13), a governadora Raquel Lyra (PSDB) fez um balanço do segundo ano de gestão em Pernambuco e prometeu que o próximo biênio será de “mais entregas”.

Avaliando o trabalho realizado em 2024, a governadora destacou o crescimento em 4,9% do PIB de Pernambuco no terceiro trimestre do ano, reforçado por ela como o maior crescimento que o estado já experimentou.

Ela creditou o avanço ao retorno do interesse econômico no estado, mencionando que há investimentos bilionários anunciados para Pernambuco. A queda do desemprego também foi responsável pelo crescimento do estado, na visão da governadora.

“A gente recebeu um governo do estado de Pernambuco que não estava acostumado a fazer investimentos. Fui 62 vezes a Brasília. Fomos buscar dinheiro para diminuir a nossa despesa ruim e transformar em investimento bom, fomos fazer parceria com o governo federal”, afirmou.

“Estamos no terceiro mês consecutivo como líderes do Nordeste na geração de emprego de carteira assinada. Temos 10% da população empregada. É bom? Não. Queremos chegar no residual, mas tivemos a maior redução da história em desemprego”, acrescentou.

Sobre o ano de 2024, a chefe do Executivo destacou que a solução para superar os problemas encontrados, após o ano de “dureza” em 2023, foi buscar dinheiro, pontuando investimentos e parcerias com o governo federal.

Ela citou os empréstimos bilionários captados pelo estado e lembrou que Pernambuco foi o segundo estado do Brasil a reduzir custeio e o que mais captou recurso junto à Caixa Econômica Federal, em 2023.

“Estamos chegando na metade do nosso governo. A curva dos indicadores estava crescendo menos do que a média do Brasil, enquanto em outros estados do Nordeste crescia mais do que a média”, analisou.

“Nossa meta é fazer o estado crescer sem deixar ninguém para trás, com programas de assistência, educação, com cuidado, parcerias fortes com municípios, sem escolher a quem a gente atende pela cor da bandeira do prefeito ou da prefeita. A gente entra em 2025 com o pé no acelerador, confiante, otimista, realista e esperançosa, como diz Ariano Suassuna”, declarou.

Segurança

Questionada sobre as melhorias na segurança pública realizadas em 2024, Raquel Lyra afirmou que encontrou o governo com as “forças operacionais destruídas em Pernambuco”, acrescentando que haverá investimento de R$ 2,3 bilhões na área até 2026.

“Fizemos o maior investimento no Corpo de Bombeiros Militar. A gente vive num estado que tem orla e não tinha jetski, bote, equipamento de mergulho, sensor térmico para encontrar possíveis vítimas em desmoronamento. Compramos helicóptero, sistema israelense de quebra telemática”, detalhou.

Em relação às cobranças pelas câmeras de monitoramento, a governadora afirmou que o estado possui equipamentos em todas as regiões e também utiliza os monitores da CTTU para monitorar a segurança.

“O estado não está sem câmeras. O estado tem câmeras e usa também as que são usadas pela CTTU. O CIODS funciona com operação atenta a todas. Agora a gente vai ter um sistema inteligente, leitura de placas, olhar para fugas, entendimento de roubos, furtos. A gente vai poder operar com um sistema muito moderno”, pontuou a governadora.

Câmeras foram desativadas das vias públicas após irregularidades constatadas pelo TCE - Cortesia

Em relação às câmeras corporais acopladas ao fardamento de policiais militares — alvo de polêmicas envolvendo a atuação da PM em casos de violência no Rio de Janeiro e em São Paulo —, Raquel afirmou que tem um programa piloto de utilização em Pernambuco.

“Temos câmeras corporais sendo usadas por policiais militares na cidade de Paulista. Mas 99% dos policiais que trabalham com a gente são profissionais dedicados. Temos demitido também gente que não atende a regras de disciplina. Isso vai ser feito com qualquer servidor do estado”.

Educação



Em relação à contratação de professores da rede estadual, Raquel Lyra afirmou que nomeou mais de 9 mil profissionais para as escolas públicas. Ela lembrou que a última listagem foi publicada na última quarta-feira (11).

“O cronograma pactuado foi cumprido ontem. No Diário Oficial tem mais de mil professores convocados para trabalhar na nossa rede. A maior nomeação é do nosso governo. Já fui concurseira e sei da angústia que é a espera pela nomeação. Fizemos a maior nomeação da história”, disse Raquel Lyra.

Governo do Estado nomeou professores na última quarta-feira - Filipe Jordão / SEE

Ela também afirmou que licitou 51 novas creches. “A gente assina os primeiros contratos ainda neste ano. Até março vamos soltar editais de licitação para 250 creches, sendo pelo menos uma em cada município. Eu entrego a creche mobiliada e vou pagar o funcionamento dela por um ano, até que venha dinheiro do governo federal”, garantiu a governadora.

“Já entregamos 630 ônibus escolares para Pernambuco e autorizei a compra de mais mil. O governo federal, para o Brasil inteiro, comprou 1.500. Vou entregar um pedaço esse ano e o restante no ano que vem”, acrescentou Raquel.

Ela aproveitou a ocasião para afirmar que à medida que forem abrindo novas vagas, nomeará os policiais penais aprovados no último concurso público.

Saúde



Na saúde, Raquel anunciou que o Hospital da Restauração terá sua área física expandida, mas não revelou mais detalhes sobre o projeto para “evitar especulações”. Ela destacou que o equipamento está recebendo R$ 30 milhões em recursos para recuperação, que está em andamento, mas que o custo total da reforma chegará a R$ 100 milhões.

Segundo a gestora, a manutenção das grandes unidades de saúde do estado não eram realizadas porque não havia contratos para a execução desses serviços, incluindo o Hospital da Restauração. Ela afirmou que destinará R$ 80 milhões para essas intervenções.

“Há tempos que não se tinha uma intervenção robusta. Tinha uma equipe aguerrida de manutenção dessas unidades e a compra direta de alguns materiais para fazer minimamente uma manutenção. Não foi à toa que chegou no estágio em que a gente chegou”, apontou a governadora.

Ela também contou que o Hospital Getúlio Vargas será reconstruído do zero. “O valor de recuperá-lo é maior do que construir um novo. Estamos estudando onde será”.

Hospital da Restauração (HR) é considerado a maior emergência pública do Norte e Nordeste do Brasil - Guga Matos / JC Imagem

Mobilidade

A governadora foi questionada sobre as condições atuais dos ônibus da Região Metropolitana, geridos pelo consórcio Grande Recife. Ela afirmou que Pernambuco é o estado que mais investe em transporte público, e é um dos únicos em que a capital não participa.

“O consórcio é no nome, mas só quem coloca dinheiro é o governo do estado”, disparou.

“A solução que a gente vê é fazer novas concessões, exigir cumprimento de contratos. A gente segurou o preço da passagem de ônibus, garantiu subsídio para extinguir o anel B. A gente garantiu recursos, a gente repôs o dinheiro garantindo investimento, mas agora é garantir a qualidade do serviço”, apontou.

Em relação ao metrô do Recife, que é administrado pelo governo federal, Raquel confirmou que se colocou à disposição para gerir o modal, mas que reuniões futuras definirão qual será o modelo de gestão a ser construído com a União.

“A gente topa fazer parte da solução. Temos reunião marcada com o ministro Renan Filho, que deve acontecer ainda esse ano. Existe uma modelagem proposta sobre quem fica com o quê e qual a modelagem final. Estamos em ajuste fino sobre o valor que o governo federal vai entrar nessa conta. Existe a necessidade de subsídio. O governo federal vai nos ceder? Estou disposta a dialogar sobre tudo”, garantiu.

Raquel também fez um balanço dos trabalhos realizados nas estradas pernambucanas, citando obras na PE-15, na Estrada de Muribeca e no binário do Canal do Fragoso.

Habitação

Pernambuco tem mais de 78 mil inscritos no programa Morar Bem/Entrada Garantida, mas até agora pouco mais de 7 mil foram aprovados. A governadora não afirmou como pretende acelerar as concessões do benefício para mais pernambucanos, mas afirmou que o programa resultou numa mudança de postura nas empresas de construção.

“Elas não construíam habitação popular para quem tinha até dois salários mínimos. Como aqui não vendia, eles levavam isso aqui para ser um imóvel mais caro, que é o dinheiro do FGTS do Governo Federal, para o Sudeste. A gente aumentou em 25% o valor do investimento do FGTS em Pernambuco, isso gera emprego de carteira assinada, mais dignidade de habitação e o direito de poder sonhar com a casa própria”, declarou.

Ela também afirmou que a gestão atuou em frentes como regularização fundiária, a doação de terrenos do estado para construção de moradias do Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e o programa Reforma no Lar, que faz melhorias em habitações de comunidades de extrema vulnerabilidade.

Alepe ampliou concessão do direito para mais de mil famílias pernambucanas - JC IMAGEM

No balanço, ela também relembrou as indenizações de até R$ 120 mil para mutuários de edifícios caixão do estado. “Nesses terrenos, serão construídos equipamentos públicos pelo governo de Pernambuco. Qual é a prioridade: moradia. Mas pode ser praça, pode ser creche, qualquer outro equipamento público de destinação para a comunidade”.

Política

Na última quinta-feira (12), uma pesquisa Quaest revelou que Raquel tem aprovação de 54% e reprovação de 42% no estado — mesmo resultado negativo registrado em abril. Questionada sobre o porquê de esse índice ter se mantido estável, ela afirmou que o povo está conhecendo seu trabalho agora.

Sem citar diretamente o prefeito do Recife, João Campos (PSB), que apareceu na mesma pesquisa liderando intenções de voto para o governo do estado em 2026, Raquel afirmou que não está preocupada com a próxima eleição neste momento.

“Eu podia estar fazendo outra coisa que aparentemente pudessem dar uma resposta mais rápida do ponto de vista de aprovação popular, mas eu não faria a mudança para a qual eu fui eleita. É por isso que eu investi em presídio. Isso não é popular, mas eu abri 2 mil vagas de presídio. Dá mais voto se eu investir em propaganda na televisão? É claro que é na propaganda. Abrir vaga em presídio não é popular, mas eu investi”, declarou.

"Eu nunca fiz uma eleição pensando na próxima", diz Raquel Lyra sobre aprovação da gestão

A governadora repetiu o discurso de que, caso venha a deixar o PSDB, ela mesma anunciará. “Sou muito grata ao PSDB por ter me trazido até aqui. Tenho divergências, penso que não podemos fazer oposição sistemática ao presidente. Poderíamos ter uma posição de independência, um pensamento de que a gente precisa fazer o Brasil crescer. No momento certo será dito”.

Questionada se será candidata em 2026, ela tergiversou. “Sou candidata a ser a melhor governadora que Pernambuco puder ter todos os dias. Aprendi em casa que uma eleição é fruto do trabalho, e a reeleição também”, finalizou.