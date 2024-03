Governo Lula faz 1ª reunião ministerial hoje (18) em meio à queda na popularidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na manhã desta segunda-feira (18), o presidente Lula fará a primeira reunião do ano com todos os ministérios de sua gestão.

O encontro ocorre após diversos levantamentos apontarem uma queda na popularidade do governo.

LULA TEM REUNIÃO MINISTERIAL HOJE (18)

A reunião, que ocorrerá no Palácio do Planalto, unirá os 38 ministros do governo Lula. O foco do encontro é apresentar os resultados dos programas sociais da gestão e indicar os novos percursos para o futuro.

De acordo com o blog do Valdo Cruz no G1, o plano é discutir estratégias para diminuir a desaprovação de Lula com os eleitores.

O entendimento de interlocutores do presidente é de que Luiz Inácio tem falhado ao diminuir os diálogos com os grupos conservadores e de centro.

As declarações sobre o conflito na Faixa de Gaza são vistos por esses como um dos fatores para queda na popularidade de Lula. A conexão com as eleições da Venezuela e a situação da segurança no país também foram pontos apresentados.

Em entrevista para o SBT News, Lula afirmou que entende a queda na popularidade ao falar que está "aquém do que o povo esperava que eu estivesse" e que não cumpriu tudo que prometeu.

Lula também declarou que os programas lançados em 2023, seu primeiro ano de gestão, renderão frutos a partir de 2024.

Após ser criticado pelo número de viagens aos exterior, Lula prometeu que esse ano focará em pautas no Brasil.

