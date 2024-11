Rodovias: Pernambuco tem as duas piores estradas do Brasil e uma terceira entre as dez mais perigosas, revela Pesquisa CNT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As duas rodovias já tinham sido classificadas como péssimas na pesquisa de 2023. CNT estima um prejuízo financeiro de R$ 154 milhões no Estado

A pior rodovia do Brasil está em Pernambuco e ela é a rodovia estadual PE-545, que liga duas das mais importantes cidades do Sertão do Araripe, Exu e Ouricuri. E a segunda pior estrada brasileira também está no Estado. É a PE-096, que vai de Palmares a Barreiros, na Mata Sul pernambucana.

A constatação foi apresentada na Pesquisa CNT Rodovias 2024, divulgada nesta terça-feira (19/11), pela Confederação Nacional de Transportes, e que constatou que uma em cada quatro rodovias do Brasil está ruim ou péssima.

O levantamento é o mais tradicional do País e realizado há 28 anos. Nesta edição, a CNT avaliou 111.853 km de vias pavimentadas, o que corresponde a 67.835 km da malha federal e a 44.018 km dos principais trechos de rodovias estaduais.

Como se não bastasse a liderança negativa de Pernambuco, o Estado ainda tem uma terceira rodovia estadual entre as dez piores do Brasil: a PE-177, entre Quipapá e Garanhuns, no Agreste do Estado.

PESQUISA AVALIA PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E GEOMETRIA DAS RODOVIAS

Pernambuco teve 37 rodovias que cortam o Estado (incluídas as BRs e as PEs) avaliadas e o estado geral foi ruim. Apenas 2,04% tiveram classificação ótima. O restante se dividiu assim: bom - 31,4%, regular - 40,0%, ruim - 14,4% e péssimo - 12,1%. Das 37 estradas e trechos, 12 foram BRs.

A avaliação da CNT considera as condições do pavimento, da sinalização e da geometria dos trechos rodoviários.

No caso de Pernambuco, o pavimento de algumas estradas se destacou, puxando a nota um pouco para cima, com 41,9% das rodovias recebendo a classificação de ótima nesse quesito. Embora os estados de ruim e péssimo, somados, cheguem a quase 30%.

A sinalização das estradas de Pernambuco foi considerada, em sua maioria, como regular: 45,7%. A avaliação de uma ótima sinalização, entretanto, foi de apenas 2%.

E na avaliação da geometria das estradas que cortam Pernambuco, mais de 31% das vias receberam classificação de regular. Mas a predominância foi avaliação de geometria ruim e péssima, que somaram mais de 38%.

A geometria das rodovias, para quem não sabe, é o traçado das estradas. Muitas vezes, por erro, falta de manutenção ou de fiscalização, pode levar o condutor ao erro, provocando sinistros de trânsito.

AVALIAÇÃO NEGATIVA PREDOMINOU NAS PEs E FOI MENOS RUIM NAS BRs QUE CORTAM O ESTADO

A pior rodovia do País atualmente é a PE-545, que liga duas das mais importantes cidades do Sertão do Araripe, Exu e Ouricuri. E a segunda pior estrada brasileira também está no Estado. É a PE-096, que vai de Palmares a Barreiros, na Mata Sul pernambucana. - JC IMAGEM

Toda a malha rodoviária percorrida em Pernambuco teve avaliações muito ruins. É tanto que o Estado figura no fim do ranking nacional. A rodovia mais bem avaliada de Pernambuco é a BR-110, que mesmo assim está na posição de número 67. O ranking tem 527 posições.

As oito rodovias menos ruins de Pernambuco, aliás, são BRs, ou seja, rodovias federais. A rodovia estadual menos mal avaliada do Estado é a PE-265, em Sertânia, que apareceu na 205ª posição.

A PE-096, que também começou a ser restaurada pelo Estado, aparece na 490ª posição. Outras rodovias estaduais importantes para Pernambuco tiveram avaliações muito ruins, como a PE-060, a terceira rodovia mais movimentada no Estado - perdendo apenas para as federais BR-101 e BR-232 - e o principal eixo de acesso ao Litoral Sul.

Nenhuma rodovia em Pernambuco apareceu com avaliação geral ótima. O pavimento de alguns trechos avaliados é que puxou a classificação de ótimo para os 2%. As BRs 232 e 101 receberam avaliação geral boa, assim como a metade das rodovias federais que cortam o Estado. A outra metade teve classificação regular.

CONFIRA todos os detalhes do ranking no Painel CNT

O cenário ruim de Pernambuco se reproduz na região com o Nordeste tendo seis das dez piores rodovias do País.

IMPACTOS DA PRECARIZAÇÃO DAS RODOVIAS: PERNAMBUCO PRECISARIA DE R$ 2,5 BILHÕES PARA RECUPERAR APENAS OS TRECHOS ANALISADOS

Rodovias: uma em cada quatro rodovias do Brasil está ruim ou péssima, aponta CNT - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

A Pesquisa CNT Rodovias 2024 apontou, também, que o abandono da malha rodoviária em Pernambuco gerou, em 2023, um prejuízo financeiro no Estado de R$ 154 milhões, com o aumento do custo operacional estimado em 26,9% e que poderá ser repassado aos fretes e passageiros, por exemplo.

Nesse prejuízo estão embutidos o desperdício de 26,7 milhões de litros de diesel e a emissão de 79 milhões kg CO2. Diante dos números, a CNT recomenda ser necessários R$ 2,5 bilhões para recuperar as 37 rodovias pesquisadas, dos quais R$ 1,6 bilhão seriam usados nas ações emergenciais de restauração

Confira o ranking das 10 piores rodovias do País (todas com avaliação geral péssima)

PE-545, de Exu a Ouricuri (PE)

PE-096, de Palmares a Barreiros (PE)

PB-400, de Cajazeiras a Conceição (PB)

RN-118, de Macau a Itajá (RN)

PE-177, de Quipapá a Garanhuns (PE)

RS-153, de Barros Cassal a Vera Cruz (RS)

RS-640, de São Vicente do Sul a Rosário do Sul (RS)

RJ-155, de Barra Mansa a Angra dos Reis (RJ)

PB-066, de Ingá a Itambé (PB)

AC-010, de Porto Acre a Rio Branco (AC)

Confira o ranking das 10 melhores rodovias do País

SP-270, de Presidente Epitácio a Ourinhos (SP)

SP-099, de São José dos Campos a Caraguatatuba (SP)

SP-225, de Itirapina a Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

SP-021, de São Paulo a Arujá (SP)

SP-348, de Cordeirópolis a São Paulo (SP)

RJ-124, de Rio Bonito a São Pedro da Aldeia (RJ)

SP-463, de Ouroeste a Clementina (SP)

SP-300, de Castilho a Jundiaí (SP)

SP-070, de Taubaté a Guarulhos (SP)

SP-065, de Campinas a Jacareí (SP)

Veja a pesquisa na íntegra:

GOVERNO APOSTA NO PROGRAMA PE NA ESTRADA PARA MUDAR CENÁRIO DAS RODOVIAS



O governo de Pernambuco se posicionou sobre a péssima colocação da malha rodoviária do Estado na Pesquisa CNT Rodovias 2024. Em resumo, deixou claro que a gestão Raquel Lyra aposta no Programa PE na Estrada, lançado recentemente e que prevê investimentos de R$ 5,1 bilhões para recuperar as PEs e também BRs que cortam o Estado.

E destaca que no pacote de restauração da malha estão as rodovias de Pernambuco mais mal avaliadas no ranking. Confira o posicionamento oficial:

“O governo do Estado lançou recentemente o “PE na Estrada”, o maior programa de investimento em infraestrutura viária da história de Pernambuco. São R$ 5,1 bilhões para recuperar 5.580 quilômetros de estradas pavimentadas.

Em outra via federal, a BR-104, o DER-PE está realizando a restauração e duplicação do trecho de 13,2 quilômetros, entre Pão de Açúcar e Toritama, no Agreste, que estava parado há dez anos - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

A iniciativa incluiu a restauração da PE-096, considerada uma das dez piores rodovias estaduais no ranking da CNT em 2022 e 2023. Atualmente, as obras de restauração seguem em andamento no trecho contemplado, que liga Barreiros a Palmares, com extensão de 49,4 quilômetros, na região da Mata Sul, contando com investimento de R$ 52 milhões.

Com relação às rodovias estaduais, sobre a PE-177, em Garanhuns, o DER-PE está elaborando o projeto de engenharia das obras de restauração da rodovia, no trecho que vai do entroncamento com a BR-104, em Quipapá, até o entroncamento com a BR-423, em Garanhuns, com extensão de 54 quilômetros.

Enquanto isso, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) concluiu recentemente o projeto de restauração da PE-545, no trecho que vai do entroncamento com a PE-585, no Posto Serra, perto de Exú, até o entroncamento com a BR-316, em Ouricuri.

SITUAÇÃO DE PERNAMBUCO ERA BEM PIOR, DESTACA GESTÃO ATUAL

De acordo com a publicação do ranking da CNT em 2023, no ano de 2022, Pernambuco ocupava o 20º lugar em qualidade de rodovias brasileiras, realidade bem diferente após esse aporte que está sendo investido na requalificação de estradas estaduais e em trechos de rodovias federais por meio de convênio firmado com o DNIT.

Somente em rodovias federais serão investidos R$ 876,3 milhões, sendo 47,1% de recursos do Governo de Pernambuco, entre 14 projetos e obras, que contemplarão 519,1 Km de estradas, recursos aplicados em obras e projetos de engenharia.

As ações conjuntas contemplam as obras de triplicação da BR-232, no trecho que cruza o bairro do Curado entre o viaduto sobre a BR-101, município do Recife, até o entroncamento com a BR-408, em Jaboatão dos Guararapes, com extensão de 6,8 quilômetros e investimento de R$ 171,9 milhões. Para esta obra, já foram concluídas a pavimentação e a drenagem, e a conclusão de toda a obra está prevista para março de 2025.

Em outra via federal, a BR-104, o DER-PE está realizando a restauração e duplicação do trecho de 13,2 quilômetros, entre Pão de Açúcar e Toritama, no Agreste. Nesta iniciativa, o investimento é de R$ 122,8 milhões, recursos do Tesouro Estadual, com previsão de conclusão em março de 2025”.