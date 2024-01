Pastor Eurico lança filho à Câmara do Recife e abre novo racha na Assembleia de Deus em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quatro anos após vivenciar um racha interno, que levou à derrocada nas urnas de nomes ligados a si, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco (IEADPE) parece reviver o ‘pesadelo’ de 2020.

Sem nenhum membro com mandato na Câmara do Recife, a instituição religiosa pode ter um ‘bate-chapa’ entre um filho do deputado federal Pastor Eurico (PL) e um ex-assessor do deputado estadual Adalto Santos (PP).

Eurico, cada vez mais distante da cúpula assembleiana, já colocou a pré-candidatura do filho, Netinho Eurico, de 27 anos, nas ruas.

Integrante da tropa de choque do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado-pastor espera que sua relação com o ‘capitão’ catapulte a candidatura do filho, que se apresenta como ‘jovem, evangélico e representante da nova política’.

Por outro lado, nos bastidores, Adalto e outros pastores da IEADPE, articulam a candidatura do presbítero Emanoel Estanislau, que é ex-assessor parlamentar de Santos e já ocupou posto semelhante no gabinete da ex-vereadora Aimée Carvalho, que era o nome da igreja na Câmara Municipal.

Atualmente, segundo dados do Portal de Transparência da Alepe, a esposa de Estanislau é assessora especial no gabinete de Adalto Santos.

Menos radical que Pastor Eurico, Adalto Santos, que é evangelista na IEADPE, tem envidado esforços para fortalecer a pré-candidatura de Estanislau, visando a possibilidade de enfraquecer os intentos do irmão de fé Eurico de se distanciar da liderança do pastor Ailton José Alves.

NOVO RACHA?

Se as candidaturas se concretizarem, isso pode representar um novo racha na centenária igreja, que eleição após eleição, vê seu time cada vez mais desgastado, o que reflete na votação de seus candidatos.

Vale lembrar que em 2020 a então vereadora do Recife Irmã Aimée Carvalho (PSB), que tentava ser eleita para o terceiro mandato na Casa José Mariano, perdeu as eleições com 3.763 votos.

No pleito de 2016, Aimée foi a segunda vereadora mais votada da cidade com 14.338 votos.