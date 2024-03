Advogado de Bolsonaro critica "vazamento" de indiciamento sobre cartão da vacina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A divulgação sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a fraude no cartão de vacinação causou revolta em Fábio Wajngarten, advogado de Jair e ex-ministro de sua gestão.

Wajngarten critica o que chamou de "vazamento" a exposição de informações judiciais sobre Bolsonaro.

A declaração do ex-ministro de Comunicações do governo Bolsonaro remete não apenas às publicações sobre o vazamento do indiciamento no caso do cartão de vacinação, mas sim ao seguimento de informações da Polícia Federal que aparecem na mídia sobre processos que envolvem Jair.

WAJNGARTEN CRITICA DIVULGAÇÃO DE INDICIAMENTO

Em seu perfil no X, antigo Twitter, Fabio Wajngarten declarou que os "vazamentos continuam aos montes, ou menor aos litros".

Wajngarten ainda declarou que um ato formal da justiça, no caso o indiciamento de Bolsonaro, está sendo usado em caráter "midiático e parcial" em vez de trazer "revestimento técnico e procedimental".

As falas do ex-ministro de Bolsonaro ocorrem em meio a uma circulação frequente de informações sobre ações da Polícia Federal em relação a inquéritos sobre Jair Bolsonaro.

Bolsonaro é INDICIADO pela Polícia Federal; confira quais são as suspeitas

BOLSONARO INDICIADO POR CARTÃO DE VACINA

A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro por crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público após a descoberta da falsificação dos certificados dos cartões de vacina de Bolsonaro, sua filha e outros aliados.

Com o indiciamento de Bolsonaro, o processo irá para o Ministério Público, que decidirá se denunciará o ex-presidente na Justiça.