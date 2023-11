Agência do Trabalho divulga mais de 70 vagas de emprego no Recife nesta segunda-feira (13)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira as vagas de emprego disponíveis no Recife nesta segunda-feira (13)

Nesta segunda-feira (13), a Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou mais de 600 vagas de emprego distribuídas pelas diversas regiões do estado, incluindo oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

No Recife, são oferecidas cerca de 79 vagas de emprego com salário de até R$ 3.216 por mês e em diferentes níveis de escolaridade.

Confira as vagas oferecidas no Recife:

Vagas de emprego

Todas as vagas de emprego apresentadas a seguir exigem 6 meses de experiência.

Ensino médio

Atendente de Bar: 4 vagas



Auxiliar Administrativo: 2 vagas



Auxiliar Contábil: 2 vaga



Cabeleireiro Unissex: 1 vaga



Chapista de lanchonete: 5 vagas



Cobrador Interno: 1 vaga



Consultor de Vendas: 1 vaga



Encarregado de Garagem: 1 vaga



Manicure / Pedicure: 2 vagas



Manobrista: 1 vaga



Operador de Escavadeira: 1 vaga



Operador de Máquina de Arame: 1 vaga



Operador de Pa Carregadeira: 4 vagas



Operador de Telemarketing Ativo: 20 vagas



Mecânico de Manutenção de Caminhão à Diesel: 1 vaga



Pizzaiolo: 2 vagas



Técnico de Edificações: 2 vagas



Auxiliar de Linha de Produção: 7 vagas (exclusivo PCD)



Conferente de Carga e Descarga: 1 vaga (exclusivo PCD



Vendedor no Comércio de Mercadorias: 3 vagas (exclusivo PCD)



Vendedor Interno: 1 vaga (exclusivo PCD)

Fundamental

Adesivador: 1 vaga



Mestre de Obras: 1 vaga



Padeiro: 2 vagas



Pedreiro de Concreto: 6 vagas

Fundamental incompleto

Mecânico de Motocicletas: 2 vagas

Não exige escolaridade

Açougueiro: 2 vagas



Padeiro: 1 vaga



Ratificador de Motores de Veículos: 1 vaga

Para conferir os salários oferecidos em cada cargo anteriormente listados, basta clicar aqui.

*De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, as vagas estão sujeitas a alterações no decorrer do dia.

Consultar vagas de emprego

O encaminhamento à emprego e a consulta das vagas podem ser realizados de forma online ou presenvialmente, a partir das unidades da Agência do Trabalho. Além disso, com agendamento prévio, é possível também realizar a consulta em algumas unidades do Expresso Cidadão.