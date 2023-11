PASEP 1988: VALOR LIBERADO HOJE, TERÇA (07/11)? Veja como TIRAR o PASEP 1988

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) informou, em decisão recente, que os servidores públicos admitidos antes de 1988 e elegíveis ao Pasep podem receber a restituição dos valores devidos.

A decisão do STJ reconhece falhas na administração responsável pelo pagamento do abono salarial, o Banco do Brasil.

Como resultado, o banco se torna parte legítima no processo, uma vez que não repassou os valores corretos aos trabalhadores.

No entanto, é importante notar que os valores retroativos não estarão disponíveis imediatamente, previstos nesta terça (07).

Isso ocorre porque os servidores públicos devem solicitar os extratos de suas contas e calcular os valores devidos de forma precisa.

TENHO DIREITO AO PASEP 1988?

O cidadão precisa dirigir-se a uma agência do BB para solicitar os extratos completos da conta;



Em seguida, os documentos devem ser compartilhados com algum advogado especialista em Pasep, para a realização dos cálculos.



É importante também ficar atento a tentativas de golpes.

HISTÓRICO DOS REPASSES

Em 2012, o escritório Montezuma & Santiago iniciou os primeiros processos buscando a restituição de valores não repassados do Pasep.

Esses casos foram temporariamente interrompidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2021. Agora, em 13 de setembro de 2023, esses processos foram retomados e o direito dos servidores foi reconhecido.

PIS 2024



O PIS 2024 (PIS Ano-Base 2022) vai ser efetuado ainda em julho na internet. Contudo, o Governo Lula e a Caixa Econômica Federal, bem como o Banco do Brasil, não comentaram sobre o PIS Ano-Base 2022.

TABELA PIS 2024



Provável tabela do PIS 2024, abono salarial do ano-base 2022. - Jornal do Commercio

QUEM TEM DIREITO DE RECEBER O PIS?



Para ter direito ao PIS, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS Pasep há pelo menos cinco anos;



Ter exercido algum trabalho remunerado por pelo menos 30 dias no ano-base;



Ter recebido até dois salários mínimos no ano-base;



Possuir os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

SAQUE PIS



O pagamento do PIS é feito de maneira simples: a Caixa realiza a abertura automática de uma conta no Caixa Tem para o trabalhador retirar o dinheiro.

Assim que o valor estiver na conta, será possível fazer o saque do PIS: